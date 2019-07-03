Зеленський у Торонто зустрівся із Волкером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Зазначається, що Зеленський подякував Волкеру за все, що особисто він і адміністрація президента США Дональда Трампа роблять для допомоги Україні.Також український президент наголосив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях досягнення миру на Донбасі.

"Свідченням цього є "перезапуск" роботи українських представників у Тристоронній контактній групі, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській", - зазначилиу прес-службі.

Водночас Зеленський додав, що Росія не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту.

"Зокрема, РФ не підтримала запропоноване Україною "Хлібне" перемир’я, тривають обстріли, у тому числі й автомобілів медичної допомоги, на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ", - підкреслив президент.

Нагадаємо, минулого тижня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових із однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. Волкер наголосив, що для подальшого припинення вогню він очікує наступного кроку від Росії.