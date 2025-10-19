RU

Зеленский на фоне новых слухов о прихотях Путина: ничего не подарим агрессору

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Российским оккупантам ничего не подарят и ничего не забудут - ни территорий, ни другого. Украина и союзники только усилят давление на Россию, чтобы добиться справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, сейчас нужны долговременное сотрудничество и реальные результаты от Европы. Причем как в короткой перспективе, так и в более далекой.

"И почти каждый день сейчас - в коммуникации с лидерами для того, чтобы была наша общая позиция - всех в Европе - по давлению на Россию, правильного давления. Мы ничего не будем дарить агрессору, и ничего им не забудем. Мы четко видим, что эта Россия является долговременной угрозой", - отметил Зеленский.

Заявление появилось на фоне информации американских СМИ о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к территориальным уступкам в Украине. 

Напомним, как сообщило The Washington Post, что Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом потребовал от Украины полный контроль над Донецкой область в обмен на якобы выход армии РФ из Запорожской и Херсонской областей.

Это не новое требование. До этого Россия неоднократно выдвигала требования полного вывода ВСУ из Донецкой и Луганской областей - правда, в более жестком варианте. Президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что такой сценарий невозможен.

