Зеленский на фоне новых слухов о прихотях Путина: ничего не подарим агрессору

По его словам, сейчас нужны долговременное сотрудничество и реальные результаты от Европы. Причем как в короткой перспективе, так и в более далекой.

"И почти каждый день сейчас - в коммуникации с лидерами для того, чтобы была наша общая позиция - всех в Европе - по давлению на Россию, правильного давления. Мы ничего не будем дарить агрессору, и ничего им не забудем. Мы четко видим, что эта Россия является долговременной угрозой", - отметил Зеленский.

Заявление появилось на фоне информации американских СМИ о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к территориальным уступкам в Украине.