Россия в этом году увеличила количество войск в Украине на 100 тысяч, - Сырский

Интенсивность войны растет как в масштабе, так и по численности войск. Российская группировка войск в Украине в этом году увеличилась на 100 тысяч человек.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Le Monde .

"Численность российских войск постоянно увеличивается. В этом году, по нашим оценкам, на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат", - сообщил он.

Как отметил Сырский, "конфликт достиг такого технологического уровня, что теперь мы можем говорить как о противостоянии технологий, так и о противостоянии вооруженных сил". По его словам, именно это значительно повлияло на тактику, которую используют войска на поле боя.

"Наша главная цель в защите - нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", - добавил Сырский.

Напомним, по данным источника РБК-Украина в Генштабе ВСУ, по состоянию на начало ноября, российская группировка в Украине насчитывает около 574-575 тысяч личного состава. Москва хотела довести ее численность до конца этого года до 690 тысяч человек, однако прежде всего из-за больших потерь им это не удалось.

По данным британской разведки, из-за пехотных атак ноябрь 2024 года стал самым дорогим месяцем войны для России. Ежедневный уровень потерь составил 1523 человека.

Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в декабре 2024 года, несмотря на начало зимы, поскольку атаки пехоты продолжатся на нескольких направлениях, прогнозируют в британской разведке.