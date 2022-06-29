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Зеленський: там, де ми втрачаємо одну людину, Росія - п'ять

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Київ, Середа 29 червня 2022 10:25
Зеленський: там, де ми втрачаємо одну людину, Росія - п'ять Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна також зазнає втрат у війні проти Росії. Однак, де українські війська втрачають одну людину, російські - втрачають п'ять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

"Потрібно зрозуміти, що не тільки ми втрачаємо. Там, де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає 5 осіб. Там де ми втрачаємо один танк - вони втрачають 5. Ось так ми боремося. Але потрібно бути справедливим і сказати, що нам складно. Бо знову-таки інші цифри, на один наш танк у них 10 танків, на одного нашого бійця - їх 10 військових. І якими б міцними ми не були, їх в 10 разів більше і це дуже складно. Нам складно, але ми стоїмо", - заявив він.

Зеленський додав, що Україні буде складно стояти віч-на-віч проти РФ і ми можемо не витримати.

"Тому дуже важлива підтримка Європи, насамперед США - від суспільства до президента Джо Байдена.Тому, що всі повинні розуміти, що це не наша війна, Просто Україна з Росією, це війна всього світу з конкретно РФ, з їх військово-політичним керівництвом, з їх армією і все це повинні зрозуміти. Ми не зможемо одні і, слава Богу, що нам допомагають", - заявив глава держави.

Він переконаний, що війна закінчиться перемогою України.

"Як би важливо не було ми повинні витіснити окупантів з нашої землі. Скільки зможемо, ми будемо це робити", - заявив Зеленський.

Глава держави заявив, що переживає, що Захід може втомитися від України.

"Я відчуваю іноді, чую деякі слова, заклики до допомоги, я бачу це. Ми не маємо права програти, я говорю про мир. Я вважаю, що ця спільна перемога і перемога буде США, України, європейських держав. Якщо ми програємо, хто б що не говорив, тоді програє демократія, а значить програють США, європейські держави. Я знаю, всім не просто, але потрібно", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше радник керівника офісу президента Михайло Подоляк закликав світову спільноту показати, що світ втомився від російського шантажу.

Раніше МЗС Польщі закликав активно протидіяти будь-якій втомі від війни в Україні.

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