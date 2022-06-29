Зеленский: там, где мы теряем одного человека, Россия - пять

Украина также несет потери в войне против России. Однако, где украинские войска теряют одного человека, российские - теряют пять.

"Нужно понять, что не только мы теряем. Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет 5 человек. Там где мы теряем один танк - они теряют 5. Вот так мы боремся. Но нужно быть справедливым и сказать, что нам сложно. Ибо опять-таки другие цифры, на один наш танк у них 10 танков, на одного нашего бойца - их 10 военных. И какими бы крепкими мы ни были, их в 10 раз больше и это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим", - заявил он.

Зеленский добавил, что Украине будет сложно стоять один на один против РФ и мы можем не выдержать.

"Поэтому очень важна поддержка Европы, прежде всего США - от общества до президента Джо Байдена. Потому что все должны понимать, что это не наша война, просто Украина с россией, это война всего мира с конкретно РФ, с их военно-политическим руководством, с их армией и все это должны понять. Мы не сможем одни и, слава Богу, что нам помогают", - заявил глава государства.

Он убежден, что война закончится победой Украины.

"Как бы важно ни было мы должны вытеснить оккупантов из нашей земли. Сколько сможем, мы будем это делать", - заявил Зеленский.

Глава государства заявил, что переживает, что Запад может устать от Украины.

"Я чувствую иногда, слышу некоторые слова, призывы замедления в помощи, я вижу это. Мы не имеем права проиграть, я говорю о мире. Я считаю, что эта общая победа и победа будет США, Украины, европейских государств. Если мы проигрываем, кто бы что ни говорил, тогда проигрывает демократия, а значит проиграют США, европейские государства. Я знаю, всем не просто, но нужно", - подчеркнул он.