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Подоляк звернувся до світової спільноти: пора показати, що втомилися від російського шантажу

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Київ, Четвер 23 червня 2022 09:58
Подоляк звернувся до світової спільноти: пора показати, що втомилися від російського шантажу Фото: Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Росія хоче дочекатися, поки світ втомиться від України. Однак світовій спільноті пора показати, що втомилися від російського шантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він підкреслив, що безкарне російське зло завжди розростається.

"Втручання у вибори, політичні вбивства та ігри з хімічною зброєю трансформувалися в бомбардування міст, міграційну кризу і загрозу голоду. Кремль хоче перечекати, поки світ "втомиться від України". Пора показати: світ втомився від російського шантажу", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше МЗС Польщі закликав активно протидіяти будь-якій втомі від війни в Україні.

Напередодні Росія почала погрожувати Литві відключенням від загальної електромережі через заборону на транзит товарів до Калінінграда.

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