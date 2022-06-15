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МЗС Польщі закликало протистояти "втомі" від війни в Україні

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Варшава, Середа 15 червня 2022 11:45
МЗС Польщі закликало протистояти "втомі" від війни в Україні Фото: заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Пшидач (gov pl)
Автор: Валерія Поліщук

Польща закликала активно протидіяти будь-якій втомі від війни в Україні. Оскільки кожен день помирають люди, і тільки в інтересах керівника Кремля Володимира Путіна, щоб західний світ зайнявся іншими проблемами.

Про це заявив заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Пшидач, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Зрозуміло, що з кожним тижнем і місяцем певні речі стають все більш звичними для громадської думки, і, на жаль, війна, чим далі від кордонів України, тим більше. Але ми активно працюємо над тим, щоб західне суспільство - політики, дипломати були постійно поінформовані про те, що відбувається в Україні, і надавали всі деталі". - заявив заступник глави польської дипломатії.

Раніше посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Кремль чекає моменту, коли союзники України втомляться від війни і перестануть так активно підтримувати ЗСУ.

Крім того, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що світ вже досяг моменту втоми через війну в Україні, що є головною тактикою глави Кремля Володимира Путіна.

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