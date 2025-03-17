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Зеленский и Макрон обсудили предстоящие встречи в Европе и переговоры США-РФ

Понедельник 17 марта 2025 21:55
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Зеленский и Макрон обсудили предстоящие встречи в Европе и переговоры США-РФ Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

"Говорил сегодня также с президентом Франции Макроном. Скоординировали наши позиции и накануне разговора президента Трампа и Путина, и накануне встреч в Европе. Я хочу поблагодарить Эмманюэля и поблагодарить всю Францию за поддержку", - сообщил Зеленский.

Он также напомнил, что во вторник, 18 марта, будет ровно неделя с того дня, как Соединенные Штаты Америки предложили перемирие между Украиной и Россией.

"Это предложение уже давно можно было начать реализовывать. Каждый день в условиях войны - это жизнь людей. Сейчас уже почти неделю, как абсолютно всем в мире - даже тем, кто уже три года не хотел признавать правду, - очевидно, что именно Путин продолжает и затягивает эту войну", - отметил Зеленский.

По его словам, сегодня он также говорил с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

"Рассказал о том, что мы близко к первым шагам на завершение войны. И призвал, чтобы голос Аргентины звучал, как и всегда, звучал достаточно уверенно ради мира", - сказал президент.

Предложение о прекращении огня

Напомним, во время переговоров с США Украина согласилась га идею Вашингтона установить 30-дневное прекращение огня с Россией. Однако до сих пор в России не ответили на это предложение. Более того, помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что страна-террорист не заинтересована во временных перемириях с Украиной.

Также российский диктатор Владимир Путин захотел ее "подстроить" под условия РФ. В частности, он хочет, чтобы во время перемирия Украине не предоставляли военную помощь.

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