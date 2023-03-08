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Зеленский и генсек ООН согласились, что продолжение зерновой инициативы необходимо для мира

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина и ООН согласились, что продолжение инициативы по экспорту зерна критически важно для мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

"Мы согласились сегодня, что продление черноморской зерновой инициативы после 18 марта критически необходимо для всего мира. Также важно работать ради нашей гуманитарной инициативы "Зерно из Украины" и в рамках этой инициативы нам удалось уже привлечь почти 200 млн долларов и отправить более 140 тысяч тонн украинского зерна", - сказал он.

Зеленский уверен, что Украина вместе с ООН сможет значительно усилить как гуманитарную инициативу, так и зерновую инициативу. По его словам, это даст еще больше гарантий мировой продовольственной безопасности.

Генсек ООН также высказался за продление инициативы.

"Я хочу подчеркнуть критическую важность продления Черноморской инициативы по зерну после 18 марта и работы над созданием условий для максимально возможного использования экспортной инфраструктуры через Черное море, в соответствии с целями инициативы", - сказал Гутерреш.

Напомним, что Гутерреш прибыл в Киев с официальным визитом 8 марта. Главной темой переговоров генсека ООН и Зеленского станет продолжение "зернового соглашения".

Добавим, что действия соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны о продлении инициативы еще как минимум на один год.

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