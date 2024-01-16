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Зеленский и Дуда встретились в Давосе: президент Польши заверил в политике поддержки

Фото: президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio24.pl.

В ходе встречи лидеры двух государств посетили выставку, которая посвящена военным преступлениям России. Она проходила в Украинском доме в Давосе. 

"Я заверил президента Владимира Зеленского, что политика в отношении Украины будет стабильной, это будет политика поддержки все время", - отметил Дуда. 

По его словам, уже через несколько дней Киев посетит новый премьер Польши Дональд Туск. 

Он добавил, что верит в способность вести хорошую политику в отношении Украины вместе с польским правительством. 

Также Дуда отметил, что появление нового государства НАТО между Россией и Польшей укрепит безопасность его страны. Он подчеркнул, что Украина нуждается в мощной поддержке Запада, в том числе в плане вооружения.

Отношения между Польшей и Украиной

Напомним, еще в середине сентября Польша решила в одностороннем порядке ввести запрет на импорт украинского зерна, когда такие меры отменила Еврокомиссия. 

На фоне подобного решения отношения между Польшей и Украиной накалились. 

Также позже польские перевозчики решили начать блокаду границы с Украиной. Они существенно усложнили движение грузовиков, что повлияло на украинский импорт и экспорт. 

Комментируя такие меры президент Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла сотни миллионов долларов и часть урожая. Также он подчеркнул, что "не тряпка какая-то и защищает интересы своей страны". 

 

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