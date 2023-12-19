Я не тряпка какая-то: Зеленский эмоционально высказался о блокаде Польшей границы

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за существенную помощь с самого начала широкомасштабного вторжения России, однако эмоционально высказался о блокировке границ для экспорта украинской продукции со стороны западного соседа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского в Киеве.

"Я считаю, что вы нам помогали так, как вы могли. А мы стояли за вас и стоим - как можем. У меня были сильные отношения с вашим Кабинетом министров. Потом была блокада наших границ. Поймите, это не дело во время войны... Я не тряпка какая-то", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркивает, что Украина столкнулась с серьезными трудностями для экспорта своих товаров на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ.

"Это было выживание - у нас не было Черноморского коридора, по которому можно было вывозить зерно. Что у нас остается, когда у нас нет моря. И когда нам сказали компромисс, я спросил, а в чем компромисс? Компромисс не всем нам выжить, не вывезти все зерно? Я сказал, окей, давайте не будем продавать зерно в Польше, но дайте его вывезти", - отметил президент

По словам Зеленского, в период с апреля по сентябрь "было очень сложно".

"Мы потеряли сотни миллионов долларов, часть урожая. Мы теряли каждый день. Мы стали терять политические отношения. Я еще раз подчеркиваю, я благодарен вашему народу, но поймите, я не тряпка какая-то, я защищаю интересы своего государства во время войны. Я сказал, дайте нам просто увезти. И нам не дали увезти. И это не было правильно", - подчеркнул он.

Блокада границы с Польшей

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвоз".

На минувшей неделе в понедельник протестующие перестали блокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Местные власти запретили проводить там забастовки, но позже суд отменил такое решение.

Вчера новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил о сложностях с разблокированием границы с Украиной. Чиновник отметил, что протест перевозчиков является "затягивающимся гордиевым узлом".