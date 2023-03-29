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Зеленский сомневается в близости соглашения по защите ЗАЭС: я этого не чувствую

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что соглашение по защите Запорожской АЭС может быть "близким". Однако в Украине не видят таких признаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью Associated Press.

менее

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Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭСМАГАТЭ