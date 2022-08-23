Зеленський про судилище у Маріуполі: якщо це трапиться, то Росія може забути про дипломатію

Російська сторона може забути про дипломатію, якщо вона допустить судилище полонених українських військових у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в ході прес-конференції за підсумками саміту Кримської платформи.

"Ми говоримо про те, що якщо буде судилище або ті чи інші страшні кроки, можна забути про всю майбутню хоч якусь там дипломатію", - заявив президент.

Зеленський сподівається, що буде результат щодо обміну полонених. У минулі рази 144 особи повернули через офіційні обміни, але були і не офіційні.

"Ми пам'ятаємо, скільки було на "Азовсталі", ми займаємося цим напрямком, це дуже складно", - підкреслив Зеленський.