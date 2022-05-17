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Міжнародний суд направив в Україну найбільшу в своїй історії групу слідчих

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Нью-Йорк, Вівторок 17 травня 2022 21:10
Міжнародний суд направив в Україну найбільшу в своїй історії групу слідчих Фото: прокурор МКС Карім Хан (icc-cpi.int)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародний кримінальний суд (МКС) організації об'єднаних Націй (ООН) направив в Україну 42 слідчі та експертів. Вони проведуть розслідування злочинів, скоєних російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я можу підтвердити, що сьогодні моє управління направило в Україну групу з 42 слідчих, судово-медичних експертів і допоміжного персоналу, щоб просувати наші розслідування злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС", - заявив прокурор МКС Карім Хан.

Крім того, за його словами, група МКС надасть допомогу владі України. Слідчі та експерти зможуть опитати більше свідків, провести ідентифікацію цифрових матеріалів, зібрати інформацію та докази для майбутніх розглядів у суді.

Хан зазначив, спрямована в Україну група стала найбільшою в історії МКС. Він додав, що значна кількість голландських експертів підтримують цю місію.

Нагадаємо, ООН збирає в Україні свідчення і докази порушень, скоєних під час вторгнення РФ з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

Зазначимо, до розслідування злочинів російських військових в Україні приєднався Офіс прокурора МКС.

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