Міжнародний суд направив в Україну найбільшу в своїй історії групу слідчих

Міжнародний кримінальний суд (МКС) організації об'єднаних Націй (ООН) направив в Україну 42 слідчі та експертів. Вони проведуть розслідування злочинів, скоєних російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Я можу підтвердити, що сьогодні моє управління направило в Україну групу з 42 слідчих, судово-медичних експертів і допоміжного персоналу, щоб просувати наші розслідування злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС", - заявив прокурор МКС Карім Хан.

Крім того, за його словами, група МКС надасть допомогу владі України. Слідчі та експерти зможуть опитати більше свідків, провести ідентифікацію цифрових матеріалів, зібрати інформацію та докази для майбутніх розглядів у суді.

Хан зазначив, спрямована в Україну група стала найбільшою в історії МКС. Він додав, що значна кількість голландських експертів підтримують цю місію.