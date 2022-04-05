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Адвокати Росії в Міжнародному суді ООН відмовилися від співпраці з країною

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Гаага, Вівторок 05 квітня 2022 16:47
Адвокати Росії в Міжнародному суді ООН відмовилися від співпраці з країною Фото: адвокати Росії в Міжнародному Суді ООН відмовилися від співпраці з країною (icj-cij.org)
Автор: Валерія Поліщук

Адвокати Росії в Міжнародному суді ООН відмовилися від подальшої співпраці з країною. У тому числі захист не працюватиме з Москвою і у справах проти РФ, розпочатих Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника Міністра закордонних справ України Еміне Джапарову в Facebook.

"Неможливо представляти на майданчиках, присвячених застосуванню права, так цинічно його зневажає держава", - написав професор міжнародного права Паризького університету Алан Пелле, який до 24 лютого цього року був адвокатом РФ в Міжнародному Суді ООН.

За словами Джапарової, у своєму відкритому листі професор Пелле заявив, що" смертоносна атака Росії розтоптала " принципи міжнародного права, що визнаються всім цивілізованим співтовариством.

"Росія стала токсичною навіть для тих, хто, попри все, після 2014 року продовжував працювати на неї", - підкреслила вона.

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