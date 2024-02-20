RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский создал военную администрацию в городе-спутнике Ровенской АЭС

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 февраля, решил создать Варашскую городскую военную администрацию в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Офис президента Украины.

Президент издал указ №82/2024.

В соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" президент решил создать Варашскую городскую военную администрацию Варашского района Ровенской области.

Теперь Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Ровенской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Указ вступил в силу со дня его опубликования. Вараш является городом-спутником Ровенской атомной электростанции.

Создание военных администраций в Украине

Президент Зеленский своими указами создал уже десятки военных администраций на оккупированных территориях, а также в районе зоны боевых действий.

В прошлом году Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке Луганской области.

Также летом 2023 года Зеленский подписал указ о создании новой военной администрации в Красноградском районе Харьковской области.

А уже осенью Зеленский подписал указ о создании военной администрации в городе Сумы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРовенская областьРивненская АЭСГенштаб ВСУ