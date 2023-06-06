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Зеленский создал еще одну военную администрацию в Харьковской области

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Харьковская область, Вторник 06 июня 2023 17:50
Зеленский создал еще одну военную администрацию в Харьковской области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новой военной администрации в Красноградском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

"На исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Натальинскую сельскую военную администрацию Красноградского района Харьковской области", - говорится в указе главы государства.

При этом президент поручил Генштабу ВСУ и Харьковской ОГА принять меры, связанные с учреждением военной администрации.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Красноградском районе Харьковской области задержан сельский голова одной из территориальных общин, которая добровольно вступила в сговор с представителями российских спецслужб и систематически оказывала им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины

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