Зеленский создал еще одну военную администрацию в Харьковской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ , опубликованный на сайте Офиса президента.

При этом президент поручил Генштабу ВСУ и Харьковской ОГА принять меры, связанные с учреждением военной администрации.

"На исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Натальинскую сельскую военную администрацию Красноградского района Харьковской области", - говорится в указе главы государства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Красноградском районе Харьковской области задержан сельский голова одной из территориальных общин, которая добровольно вступила в сговор с представителями российских спецслужб и систематически оказывала им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины

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