Зеленский создал военную администрацию в городе-спутнике Ровенской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 февраля, решил создать Варашскую городскую военную администрацию в Ровенской области.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Офис президента Украины.
Президент издал указ №82/2024.
В соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" президент решил создать Варашскую городскую военную администрацию Варашского района Ровенской области.
Теперь Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Ровенской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.
Указ вступил в силу со дня его опубликования. Вараш является городом-спутником Ровенской атомной электростанции.
Создание военных администраций в Украине
Президент Зеленский своими указами создал уже десятки военных администраций на оккупированных территориях, а также в районе зоны боевых действий.
В прошлом году Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке Луганской области.
Также летом 2023 года Зеленский подписал указ о создании новой военной администрации в Красноградском районе Харьковской области.
А уже осенью Зеленский подписал указ о создании военной администрации в городе Сумы.
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