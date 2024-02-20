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Зеленский создал военную администрацию в городе-спутнике Ровенской АЭС

Вараш, Вторник 20 февраля 2024 19:22
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Зеленский создал военную администрацию в городе-спутнике Ровенской АЭС Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 февраля, решил создать Варашскую городскую военную администрацию в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Офис президента Украины.

Президент издал указ №82/2024.

В соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" президент решил создать Варашскую городскую военную администрацию Варашского района Ровенской области.

Теперь Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Ровенской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Указ вступил в силу со дня его опубликования. Вараш является городом-спутником Ровенской атомной электростанции.

Создание военных администраций в Украине

Президент Зеленский своими указами создал уже десятки военных администраций на оккупированных территориях, а также в районе зоны боевых действий.

В прошлом году Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке Луганской области.

Также летом 2023 года Зеленский подписал указ о создании новой военной администрации в Красноградском районе Харьковской области.

А уже осенью Зеленский подписал указ о создании военной администрации в городе Сумы.

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Владимир Зеленский Ровенская область Ривненская АЭС Генштаб ВСУ
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