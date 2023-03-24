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Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офиса президента.

Помимо этого, военные администрации также появятся в городах Горское и Попасная.

"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", - говорится в указе.

Зеленский поручил Генштабу ВСУ и Луганской ОГА осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Отметим, что на данный момент эти города оккупированы россиянами.

Напомним, ранее Зеленский создал военную администрацию в Чернигове.

Кроме того, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко анонсировал создание Мариупольской военной администрации.

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Владимир ЗеленскийЛуганскСеверодонецкВойна России против Украины