Глава Донецкой ОВА анонсировал создание Мариупольской военной администрации

В Украине уже в ближайшее время могут решить вопрос создания Мариупольской военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook .

Чиновник напомнил, что депутаты Мариупольского горсовета ни разу не собирались на заседания с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 11 марта вместо запланированного заседания был проведен "депутатский день".

"В ближайшее время будет решен вопрос создания Мариупольской военной администрации. Это ситуация показательная, и вполне возможно, что именно так будет происходить и в других общинах в случае возобновления работы местных советов, избранных на выборах 2020 года", - написал Кириленко.

Стоит заметить, что ранее депутаты Мариупольского горсовета обращались к Кириленко с просьбой инициировать создание городской военной администрации Мариуполя. Но, при этом, одного решения Донецкой ОВА недостаточно, для этого необходимо утверждение президента Украины Владимира Зеленского.