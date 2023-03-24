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Зеленський створив військову адміністрацію у Сєвєродонецьку

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію в Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.

Крім цього, військові адміністрації також з'являться в містах Гірське і Попасна.

"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", - ідеться в указі.

Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Луганській ОДА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.

Зазначимо, що наразі ці міста окуповані росіянами.

Нагадаємо, раніше Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові.

Крім того, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко анонсував створення Маріупольської військової адміністрації.

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Володимир ЗеленськийЛуганськСєвєродонецькВійна Росії проти України