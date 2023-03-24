Зеленський створив військову адміністрацію у Сєвєродонецьку

Крім цього, військові адміністрації також з'являться в містах Гірське і Попасна.

"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", - ідеться в указі.

Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Луганській ОДА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.

Зазначимо, що наразі ці міста окуповані росіянами.

Нагадаємо, раніше Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові.

Крім того, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко анонсував створення Маріупольської військової адміністрації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.