RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский создал еще одну военную администрацию в Херсонской области

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новой военной администрации в Скадовском районе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Бехтерскую сельскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области", - говорится в указе главы государства.

При этом президент поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА принять меры, связанные с учреждением военной администрации.

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новой военной администрации в Херсонской области. А именно в городе Олешки.

Также ранее мы писали, что 20 декабря президент Владимир Зеленский образовал Новокаховскую городскую военную администрацию. Также он назначил ее руководителя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийХерсонская область