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15 военных администраций присоединились к восстановлению Херсона

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Херсон, Четверг 01 декабря 2022 03:22
15 военных администраций присоединились к восстановлению Херсона Фото: Херсон восстанавливают 15 ова (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

15 областных военных администраций присоединились к восстановлению Херсона после российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

По его словам, ОВА оказывают гуманитарную помощь в виде строительных материалов, продуктовых наборов, питьевой воды и так далее.

"Херсон объединил вокруг себя уже 15 областных военных администраций, которые оказали гуманитарную помощь. Эта помощь будет продолжать поступать и дальше. Это десятки тысяч продуктовых наборов, питьевая вода, детское питание, гигиенические наборы и т.д. Кто-то помогает детям с отдыхом, кто-то помогает оргтехнике", строительными материалами и техникой, аварийными машинами", – сказал он.

Напомним, что по состоянию на 30 ноября в Херсоне 65% бытовых потребителей уже подключили к электроснабжению.

Ранее сообщалось, что в Херсоне начинает появляться водоснабжени, однако воду подают с пониженным давлением.

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