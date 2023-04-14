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Зеленский создал девять военных администраций в Донецкой области

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president/gov.ua)
Автор: Максим Шушко

Владимир Зеленский подписал указ о создании девяти военных администраций в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, подписал указ №226/2023 об образовании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Согласно ему создано:

  • Андреевскую сельскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
  • Белозерская городская военная администрация Покровского района Донецкой области
  • Гродовская поселковая военная администрация Покровского района Донецкой области
  • Ильиновскую сельскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
  • Криворожская сельская военная администрация Покровского района Донецкой области
  • Новогродовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области
  • Новодонецкую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
  • Александровскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
  • Удачненская поселковая военная администрация Покровского района Донецкой области

Указ вступает в силу дня опубликования.

Ранее мы писали, Зеленский с главой СБУ и начальником ГУР обсудил подготовку к активным боевым действиям.

Напомним, Россия, 14 апреля обстреляла Славянск. Из-под завалов жилого дома извлекли 14-летнюю девочку. Также в результате атаки оккупантов погиб двухлетний ребенок.

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