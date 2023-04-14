Зеленський створив дев'ять військових адміністрацій у Донецькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, підписав указ №226/2023 про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області. Згідно з ним створено:

Раніше ми писали, Зеленський із головою СБУ та начальником ГУР обговорив підготовку до активних бойових дій.

Нагадаємо, Росія, 14 квітня обстріляла Слов'янськ. З-під завалів житлового будинку дістали 14-річну дівчинку. Також внаслідок атаки окупантів загинула дворічна дитина.

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