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Зеленський створив дев'ять військових адміністрацій у Донецькій області

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president/gov.ua)
Автор: Максим Шушко

Володимир Зеленський підписав указв про створення дев'яти військових адміністрацій у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, підписав указ №226/2023 про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області. Згідно з ним створено:

  • Андріївську сільську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області
  • Білозерську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області
  • Гродівську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької області
  • Іллінівську сільську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області
  • Криворізьку сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області
  • Новогродівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області
  • Новодонецьку селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області
  • Олександрівську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області
  • Удачненську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької області

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше ми писали, Зеленський із головою СБУ та начальником ГУР обговорив підготовку до активних бойових дій.

Нагадаємо, Росія, 14 квітня обстріляла Слов'янськ. З-під завалів житлового будинку дістали 14-річну дівчинку. Також внаслідок атаки окупантів загинула дворічна дитина.

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