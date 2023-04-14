ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Славянске из-под завалов достали еще одного ребенка, - СМИ

Новина українською →
Славянск, Пятница 14 апреля 2023 19:57
В Славянске из-под завалов достали еще одного ребенка, - СМИ Фото: в Славянске из-под завалов достали еще одного ребенка (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Иван Носальский

В Славянске из-под завалов жилого дома, который сегодня, 14 апреля атаковали россияне, достали еще одного ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Донбасс.Реалии".

Корреспондент издания утверждает, что спасателям удалось достать еще одного ребенка - девочку 14 лет.

Более детальных подробностей пока не раскрывают.

Обновлено 20:16

В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что пострадавшую девочку госпитализировали.

Также правоохранители добавили, что в результате атаки оккупантов погиб двухлетний ребенок.

Стоит заметить, что до этого было известно об одном ребенке, которого спасли из-под обрушевшегося дома. Он погиб по дороге в больницу.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли жилой квартал Славянска. По состоянию на 19:50 известно, что в результате удара врага погибли более пяти человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. Он подчеркнул, что за такие действия будет справедливая ответственность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область діти Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине