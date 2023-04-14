В Славянске из-под завалов достали еще одного ребенка, - СМИ

В Славянске из-под завалов жилого дома, который сегодня, 14 апреля атаковали россияне, достали еще одного ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Донбасс.Реалии ".

Стоит заметить, что до этого было известно об одном ребенке , которого спасли из-под обрушевшегося дома. Он погиб по дороге в больницу.

Также правоохранители добавили, что в результате атаки оккупантов погиб двухлетний ребенок.

В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что пострадавшую девочку госпитализировали.

Более детальных подробностей пока не раскрывают.

Корреспондент издания утверждает, что спасателям удалось достать еще одного ребенка - девочку 14 лет.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли жилой квартал Славянска. По состоянию на 19:50 известно, что в результате удара врага погибли более пяти человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. Он подчеркнул, что за такие действия будет справедливая ответственность.

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