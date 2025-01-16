Зеленский: столетнее соглашение с Британией имеет секретную часть

Он отметил, что столетнее соглашений стало принципиально новым форматом отношений.

"Наиболее близкие отношения сейчас между Украиной и Британией, и некоторые вещи, которые мы включили в столетнее соглашение, точно можно делать также с другими государствами", - сказал Зеленский.

По его словам, на 2025 год Британия запланировала для Украины военной помощи на 6,6 млрд долларов, после чего ежегодно будет выделять не менее 3 млрд. Также предусмотрено экономическое, технологическое и образовательное взаимодействие.

"Есть также и закрытая, тайная часть соглашения. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости и возможностей развиваться", - добавил президент.

Кроме того, вместе с премьером Киром Стармером он встретился с производителями дронов. Зеленский заявил, что эта сфера получит еще больше инвестиций и 2025 год обновит рекорд по объемам украинских дронов.