Зеленський може стати незручним суперником для будь-якого кандидата у другому турі виборів, - експерт

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Фесенко прокоментував результати соцдослідження КМІС, Центр Разумкова та групи "Рейтинг"

Керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський має високі шанси залишитися серед фаворитів президентської гонки і стати незручним суперником для будь-якого з кандидатів у другому турі виборів. Про це заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи результати соціологічного опитування, проведеного КМІС, Центром Разумкова і групою "Рейтинг".

"Ми бачимо, що за останні мінімум півроку тенденція зростання рейтингу Зеленського досить стабільна, і він закономірно посідає друге місце. Думаю, що з високою ймовірністю Зеленський залишиться серед фаворитів виборчих перегонів. У другому турі він буде дуже незручним суперником для будь-кого", – сказав Фесенко.

Серед можливих переваг Зеленського над опонентами з числа старих політичних гравців політолог назвав, по-перше, менший антирейтинг, ніж, наприклад, у Петра Порошенка чи Юлії Тимошенко. Це може стати вирішальним у другому турі, коли виборці голосують не за певного кандидата, а проти того, хто їм не подобається, прогнозує експерт.

"Друга істотна перевага – він не політик. Він талановитий актор, діючий в політичному контексті. Багато хто ототожнює Зеленського з персонажем серіалу "Слуга народу", і це додає йому прихильників. Крім цього, Зеленський може критикувати опонентів не в стилі політичних дебатів, а в стилі "майданного гумору", – підкреслив політолог.

Також Фесенко додав, що політтехнологи з багатьох таборів ламають голову, як відповідати Зеленському, який просуває себе в зовсім іншій манері, ніж звикли старі політичні гравці.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, якби вибори відбулися у наступну неділю, Зеленського підтримали б 11,4% серед тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні. На першому місці – Юлія Тимошенко (20,7%). Петро Порошенко та Анатолій Гриценко мають приблизно по 10%. Партія Зеленського "Слуга народу" також набрала б більше 11% голосів.