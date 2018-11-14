Зеленский может стать неудобным соперником для любого кандидата во втором туре выборов, - эксперт

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Фесенко прокомментировал результаты социсследования КМИС, Центра Разумкова и группы "Рейтинг"

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский имеет высокие шансы остаться среди фаворитов президентской гонки и стать неудобным конкурентом для любого из кандидатов во втором туре выборов. Об этом заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя результаты социологического опроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и группой "Рейтинг".

"Мы видим, что за последние минимум полгода тенденция роста рейтинга Зеленского довольно стабильная, и он закономерно занимает второе место. Думаю, что с высокой вероятностью Зеленский останется среди фаворитов избирательной гонки. Во втором туре он будет очень неудобным соперником для любого", – сказал Фесенко.

Среди возможных преимуществ Зеленского над оппонентами из числа старых политических игроков политолог назвал, во-первых, меньший антирейтинг, чем, например, у Петра Порошенко или Юлии Тимошенко. Это может стать решающим во втором туре, когда избиратели голосуют не за определенного кандидата, а против того, кто им не нравится, прогнозирует эксперт.

"Второе существенное преимущество – он не политик. Он талантливый актер, действующий в политическом контексте. Многие отождествляет Зеленского с персонажем сериала "Слуга народа", и это добавляет ему сторонников. Кроме этого, Зеленский может критиковать оппонентов не в стиле политических дебатов, а в стиле "майданного юмора", – подчеркнул политолог.

Также Фесенко добавил, что политтехнологи из многих лагерей ломают голову, как отвечать Зеленскому, который продвигает себя в совершенно иной манере, чем привыкли старые политические игроки.

Напомним, согласно результатам опроса, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, Зеленского поддержали бы 11,4% среди тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. На первом месте – Юлия Тимошенко (20,7%). Петр Порошенко и Анатолий Гриценко имеют примерно по 10%. Партия Зеленского "Слуга народа" также набрала бы более 11% голосов.