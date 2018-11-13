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Зеленский выходит во второй тур президентских выборов, - социсследование

Новости » Выборы Президента 2019    13.11.2018 - 14:01
Зеленский выходит во второй тур президентских выборов, - социсследование
Фото: Владимир Зеленский (facebook.comkvartal95)

Зеленского поддерживают 11,4% украинцев

Лидер студии "Квартал 95", сатирик Владимир Зеленский занимает второе место в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования электоральных настроений украинцев, проведенного Киевским международным институтом социологии, Центром им. Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".

Среди тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании, Зеленского поддерживают 11,4%. На первом месте – Юлия Тимошенко (20,7%). Петр Порошенко и Анатолий Гриценко имеют примерно по 10% поддержки. В то же время у действующего президента наибольший антирейтинг – ни в коем случае за него не проголосовали бы 51,4% избирателей.

"Владимир Зеленский имеет достаточно высокий рейтинг запроса на новые лица. С сентября мы видим активную рекламную кампанию одного известного телевизионного сериала. Не могу сказать, что это собственно кампания Зеленского, но она действует. И вы видите, что рейтинг вырос до 11%", – отметил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович во время пресс-конференции 13 ноября.

Кроме этого, по данным исследования, в случае попадания во второй тур Зеленский победил бы Петра Порошенко, набрав 28%, тогда как за действующего президента проголосовали бы 15% респондентов. Если во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, преимущество последней составляет 3%.

Зеленский выходит во второй тур президентских выборов, - социсследованиеЗеленский выходит во второй тур президентских выборов, - социсследование

Свою готовность принять участие в выборах выразили 4% опрошенных. Еще 28% респондентов скорее пойдут голосовать.

Аудитория опроса – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 10000 респондентов. Исследование было проведено 19 октября – 2 ноября методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.

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