Зеленський став серйозним викликом для опонентів в президентському рейтингу, - експерт

Фото: Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський та Петро Порошенко (колаж РБК-Україна)

Політолог прокоментував результати дослідження КМІС

Останній опитування Київського міжнародного інституту соціології зафіксував, що потенційний кандидат в президенти Володимир Зеленський має міцне друге місце в рейтингу і став серйозним викликом для інших лідерів перегонів. Про це заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, повідомляє РБК-Україна.

"Вже кілька місяців поспіль у Зеленського спостерігається позитивна динаміка, і він вийшов на друге місце. Це потягне за собою атаки проти нього з боку інших фаворитів. Тому що він став серйозним викликом не тільки для Порошенка, але і потенційно для Юлії Тимошенко, якщо говорити про другому турі. Думаю, Юлія Володимирівна більше хотіла б бачити у другому турі Петра Олексійовича чи Юрія Бойка", – сказав політолог.

За словами Фесенка, поки що неможливо спрогнозувати, чи буде рости і далі відрив Володимира Зеленського від Петра Порошенко, який зараз становить майже 3%.

"Ще більше трьох місяців кампанії. Рейтинги коливаються. В кінці січня і на початку лютого буде більш об'єктивна картина, тому що спрацює фактор платіжок за опалення", – пояснив політолог.

У той же час Фесенко зазначив, що потенційні кандидати Вакарчук і Зеленський є найбільш помітними серед тих, кого люди сприймають як нові обличчя, і від них громадяни очікують почути пропозиції за новими "правилами гри".

"Феномен Зеленського і Вакарчука цікавий тим, що за них збираються голосувати люди, які не довіряють всім політикам, а не тільки влада", – додав він

У той же час політолог звернув увагу на те, що рейтинг Святослава Вакарчука за останній час "просів". На його думку, це пояснюється невизначеністю співака щодо участі у президентських виборах.

"Коливання Вакарчука призвело до того, що значна частина його потенційних прихильників вже вирішили, що він не піде на вибори. І, думаю, одна з причин підвищення рейтингу Зеленського якраз пов'язана з тим, що частина колишніх прихильників Вакарчука перейшли на його бік", – вважає Фесенко.

Як відомо, за даними останнього всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Володимира Зеленського в якості кандидата на пост президента готові підтримати 14,6% серед тих, хто визначився з вибором. Актор займає друге місце. На першому – Юлія Тимошенко (21,2%). Петро Порошенко займає третю позицію з 11,6% підтримки. У другому турі Володимир Зеленський перемагає і Петра Порошенка, і Юлію Тимошенко.