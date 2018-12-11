Президентський рейтинг Зеленського перевищив 14%, - опитування

Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

Зеленський залишається одним з фаворитів президентської гонки

Керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський залишається одним з фаворитів президентської гонки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані останнього всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з результатами, Зеленського готові підтримати 14,6% серед тих, хто визначився з вибором. Зеленський займає друге місце. На першому – Юлія Тимошенко (21,2%). Петро Порошенко займає третю позицію з 11,6% підтримки. На четвертому місці – Юрій Бойко (11%). У Олега Ляшка п'яте місце (8,7%), у Анатолія Гриценка – лише шосте (8,2%). У другому турі Володимир Зеленський перемагає своїх найближчих опонентів – Петра Порошенка і Юлію Тимошенко. Причому у чинного президента він виграє більше 15% – 27,8% проти 12,2%.

У партійному рейтингу лідирує "Батьківщина" з 23,4% підтримки, на другому місці – "Слуга народу" Зеленського (13%), на третьому – "Опозиційна платформа – За життя" (11,3%). Також у ВР проходять "Блок Петра Порошенко" (11,2%), "Громадянська позиція" (9,1%), Радикальна партія Олега Ляшка (8%).

Що стосується соціально-економічної ситуації в країні, то 82% опитаних вважають її поганою. Майже 79% респондентів покладають відповідальність за проблеми в економіці та соціальній сфері на некомпетентних і корумпованих діячів, які знаходяться у влади. 48,3% опитаних впевнені, що нинішні політики і чиновники захищають насамперед інтереси представників великого бізнесу.

У той же час президентові та уряду довіряють лише 12% і 9,5% українців відповідно, не довіряють – майже 82% і 85%. Лідером недовіри громадян є Верховна рада (90,3%).

Щоб виправити ситуацію в країні, слід одночасно змінювати і керівництво держави, і правила, за якими живе суспільство, вважають більше половини респондентів (52,6%).

Опитування було проведено 23 листопада – 3 грудня методом особистого інтерв'ю. У ньому взяли участь 2000 респондентів у 110 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим та непідконтрольних української влади районів Донецької та Луганської областей).

Вибірка репрезентативна для населення України старше 18 років. 88% інтерв'ю були проведені після 26 листопада, тобто після акту російської агресії проти українського флоту. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% – для показників, близьких до 25%, 2,0% – для показників, близьких до 10%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології спільно з соціологічною групою "Рейтинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка 28 вересня – 16 жовтня, трійка лідерів виборчої гонки виглядала так: Юлія Тимошенко (15,3% серед тих, хто голосуватиме), Володимир Зеленський (8,7%), Петро Порошенко (8%) Порівняно з цими результатами, станом на 10 грудня Зеленський збільшив відрив від Петра Порошенка.