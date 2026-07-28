Зеленский в США встретился с командой производителя F-16 и ракет к Patriot

"Встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin - одного из сильнейших предприятий в Соединенных Штатах, с которым мы уже давно сотрудничаем. Именно Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot", - отметил глава государства.

Президент рассказал, что обсудил с Lockheed Martin еще большее развитие сотрудничества с Украиной - в частности, совместное производство и обмен технологиями.

"Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизнь. Говорили о наших общих возможностях в отношении Patriot'ов и других систем", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что команды компании и Украины уже работают над конкретными решениями, которые позволят "быстрее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности в защите жизней".

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что сегодня во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудил возможность запуска в Украине производства перехватчиков для ЗРК Patriot.