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Зеленский в США встретится с Шольцом

Пятница 20 сентября 2024 21:39
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Зеленский в США встретится с Шольцом Фото: Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе в Соединенных Штатах Америки. Встреча состоится во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.

По данным СМИ, Шольц и Зеленский встретятся в понедельник в Нью-Йорке.

"Мы хотим послать сигнал в Нью-Йорке, что этот конфликт, что российская агрессивная война относится к повестке дня", - сказал представитель правительства Германии о поездке Шольца в США.

Кроме Зеленского у Шольца запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

План победы Зеленского

Президент Владимир Зеленский несколько недель назад объявил о готовящемся плане победы в войне. Недавно он заявил, что план готов и следующим шагом будет его реализация.

Детали плана еще не раскрыты, но Зеленский назвал его "понятным" и "откровенным". Документ сначала будет представлен президенту США Джо Байдену, поскольку он тесно связан с поддержкой США

Пока известно, что в Госдепе уже ознакомились с "элементами" плана победы Зеленского .

Вчера у Зеленского подтвердили его визит в Штаты, по данным Белого дома – их с Байденом встреча состоится 26 сентября.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Война в Украине Олаф Шольц
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