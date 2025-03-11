Зеленский: США предложили полное прекращение огня, Киев согласился, слово за РФ

"Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг", - заявил Зеленский.

По его словам, ключевой задачей США станет убеждение России поддержать это решение.

"Мы соглашаемся, и если "русские" согласятся - в тот же момент тишина заработает", - пояснил президент.

Он также отметил, что Вашингтон готов возобновить оборонную помощь Украине, включая передачу разведданных.

Президент подчеркнул, что в случае соблюдения 30-дневного режима тишины Киев вместе с партнерами сможет подготовить рабочие документы, которые будут гарантировать длительный мир и безопасность.

"Украина готова к миру. Свою готовность прекращать войну или продолжать войну должны показать и в России. Пришло время для полной правды", - подытожил он.

Прекращение огня

Ранее Bloomberg писало, что президент США Дональд Трамп хочет добиться, чтобы Украина согласилась на быстрое прекращение огня с Россией. Такое согласие является условием для подписания соглашения о полезных ископаемых.

Тогда Зеленский предлагал установить прекращение огня на море и в воздухе. По его словам, такими могут быть первые этапы завершения войны.

В то же время, политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что с прекращением огня между Украиной и Россией на суше могут возникнуть проблемы. Причина в том, что нет стабильной линии фронта.

Переговоры в Саудовской Аравии

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегации США и Украины, на которой присутствовали руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. А вот Штаты представляли госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Волц.

Встреча делегации в Джидде длилась более пяти часов.

Незадолго до начала переговоров глава ОП Андрей Ермак говорил, что Украина стремится к миру и готова вести переговоры, чтобы прекратить войну, а также подходит к сегодняшним переговорам с официальными лицами США с "очень открытого" места.

Впоследствии спикер Госдепа Тэмми Брюс впоследствии заявила, что американская делегация достаточно оптимистично настроена относительно встречи представителей Украины и США в Саудовской Аравии. И что вскоре ожидаются "фантастические новости для человечества".

Что известно о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.