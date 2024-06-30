Зеленский: США не видят Украину в НАТО сегодня
США не поддерживают предоставление Украине приглашения в НАТО сегодня, чтобы не раздражать российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью The Philadelphia Inquirer.
По словам Зеленского, членство Украины в НАТО сегодня не поддерживается ни действующим президентом Джо Байденом, ни кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
"Мы понимаем, что Белый дом не готов дать нам приглашение. Они говорят об этом открыто. Об этом говорит президент Байден. А Трамп говорит, что если бы не НАТО, то и война могла бы не начаться. Мы с вами слышим оба мнения двух партий. И это говорит о том, что все не видят сегодня Украину в НАТО. К сожалению", - сказал он.
Однако, по словам Зеленского, он не поддерживает такую американскую политику и считает ее путем назад. По его мнению, такая осторожная политика похожа на "шаги сапера на минном поле", а не на политику мировых лидеров.
"Понимая это все, если для нас сегодня нет приглашения, то мы хотим конкретики. Если Америка боится раздражать Путина, а именно поэтому нас туда не приглашают, то мы просим США дать нам максимально все то, что может нас защитить. Мы просим Patriot, достаточное количество F-16, достаточное количество оружия, чтобы защитить себя", - заявил президент.
Как подчеркнул Зеленский, если НАТО не хочет сегодня брать Украину в свой союз, Украина просит дать ей все, чтобы она могла сама защитить себя от агрессии РФ.
Саммит НАТО в Вашингтоне
В начале июля в Вашингтоне состоится юбилейный 75-й саммит НАТО, на повестке дня которого будет и Украина. Киев хотел получить на этом саммите политическое приглашение в Альянс, но в США дали ясно понять, что этого не будет.
Вместо приглашения, как ожидается, в своем итоговом заявлении НАТО пообещает создать "мост" к членству Украины в Альянсе. Подробнее об ожиданиях Украины от саммита НАТО - читайте по ссылке.
Также РБК-Украина рассказывало, почему Украина до сих пор не стала членом НАТО.
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