Україна увійшла у п'ятірку країн, де найбільше обмежували свободу в інтернеті, - Freedom House

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Україна погіршила свої позиції в рейтингу на 12 пунктів

Україна увійшла у п'ятірку країн, де свободу в інтернеті за останні п'ять років обмежували найбільше. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дослідження центру Freedom House.

Згідно з даними доповіді, оприлюдненої у четвер, 1 листопада, Україна, навіть після падіння індексу свободи на 12 пунктів, залишається в категорії країн з "частково вільним" інтернет-простором.

В числі головних причин такої ситуації дослідники називають конфлікт з проросійським сепаратистами на сході України та інформаційну війну Києва з Кремлем. Зазначається, що саме це стало причиною блокування в 2017 році декількох популярних російських платформ, у тому числі найбільшої російської соцмережі "ВКонтакте".

У доповіді також називаються випадки, коли українським користувачам соцмереж загрожувало тюремне ув'язнення за статтями про екстремізм і сепаратизм, хоча їх пости не містили закликів до насильства. Ситуацію з інтернет-свободою в Україні також погіршили перебої зв'язку на окупованих територіях країни і напади на журналістів, а також технічні диверсії з обох сторін конфлікту.

У п'ятірку країн, де свобода в інтернеті за останні п'ять років погіршилася найбільше, увійшли також Камбоджа, Венесуела, Єгипет і Туреччина.

осію Freedom House класифікував як країну з невільним інтернет-простором. У доповіді наводяться випадки блокування соціальних мереж з високим рівнем шифрування, в тому числі популярного месенджера Telegram з-за відмови надавати ключі шифрування до перепискам користувачів. Згадуються також заборони на використання VPN.

Лідером антирейтингу став Китай. Він не тільки цензурує інтернет у своїй країні, але і проводить тренінги зі створення такої моделі поведінки в мережі за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно рада з прав людини ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує країни, що навмисно порушують право громадян на доступ до інтернету. Проти резолюції проголосували тільки країни з авторитарним режимом - РФ, Китай і Саудівська Аравія.