Складено рейтинг популярності соціальних мереж в Україні

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Половина українців уже користуються Facebook

У березні 2019 року найпопулярнішою соціальною мережею в Україні є Facebook, якою користуються 50% респондентів. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як зазначають соціологи, за період з травня 2018 року в Україні помітно збільшилося число таких користувачів соцмереж, як Facebook (до 50%), YouTube (30%), Instagram (27%) і суттєво зменшилася кількість таких користувачів соцмереж, як Одноклассники (6%) до і ВКонтакте (10%).

Найбільший інтерес для українських користувачів соцмереж являє розважальна та пізнавальна тематика.

Найчастіше українські користувачі соцмереж користуються ними для спілкування з друзями (60%). Новини та події в країні і в світі цікавлять 36% респондентів.

Опитування проводилося в період з 18 по 27 березня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість регулярних інтернет-користувачів в Україні у жовтні 2018 року становило 63% населення (20,8 млн чоловік). За даними опитування Factum Group Ukraine, 70% регулярних користувачів використовують для виходу і інтернет смартфон.

За даними опитування компанії Research & Branding Group, на початку 2019 року більше половини українців (55%) вже мали такий девайс, як смартфон, тоді як 45% поки їм не обзавелися.