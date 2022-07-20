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Путін заявив, що відвів війська від Києва "заради переговорів"

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Київ, Середа 20 липня 2022 08:40
Путін заявив, що відвів війська від Києва "заради переговорів" Фото: російський президент Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська після повномасштабного вторгнення в Україну відійшли від Києва через деякий час, щоб нібито "створити умови для переговорів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, якого цитує "РІА Новини".

Російський диктатор також звинуватив Україну в нібито невиконанні стамбульських домовленостей, але яких саме, не сказав.

"Для того, щоб створити ці умови (для переговорів), наші війська відійшли з центру України, з Києва. Київська влада відмовилася від виконання цих угод, хоча їх було практично досягнуто. Отже, кінцевий результат залежить, звичайно, не від посередників, а від бажання сторін виконувати досягнуті домовленості. Ми бачимо сьогодні, що такого бажання київська влада не має", - каже Путін.

За його словами, оскільки українська влада нібито не бажає дотримуватись зобов'язань (при цьому не незрозуміло про що саме йдеться), то він і не збирається зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, станом на зараз Україна не веде переговори з Росією, через її постійну агресію.

Додамо, як пояснив глава переговорної групи, депутат Давид Арахамія, Україна зможе відновити переговори після контрнаступу на окремих ділянках. За його словами, це може статися до кінця серпня.

При цьому Росія пригрозила, що висуне нібито більш жорсткі умови в разі відновлення переговорів з Україною.

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