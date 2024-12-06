Зеленский: настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины

Как отметил президент, в украинской истории есть две даты, которые стоят рядом в календаре, но имеют разный привкус и две разные мудрости, которые были усвоены нашим народом - подписание Будапештского меморандума (5 декабря) и День Вооруженных сил Украины (6 декабря).

"Сегодня мы точно понимаем, что настоящим, первым, действенным, надежным гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины", - добавил он.

Будапештский меморандум

Будапештский меморандум является международным соглашением, которое подписали Украина, Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания и Российская Федерация (РФ) 5 декабря 1994 года. В соответствии с соглашением Киев отказался от ядерного оружия в обмен на якобы гарантии территориальной целостности, суверенитета и безопасности нашей страны.

Как отметили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, Киев отвергает любые альтернативы вступления в НАТО после Будапештского меморандума, который стал для страны горьким опытом.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, меморандум был одной из самых "замечательных историй лжи" в истории, поскольку все стороны, которые подписывали его - понимали, что соглашение не будет работать.