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Зеленский: настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины

Пятница 06 декабря 2024 11:13
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Зеленский: настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил. Именно украинские военнослужащие стали самым первым и настоящим гарантом безопасности нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время торжественного мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

Как отметил президент, в украинской истории есть две даты, которые стоят рядом в календаре, но имеют разный привкус и две разные мудрости, которые были усвоены нашим народом - подписание Будапештского меморандума (5 декабря) и День Вооруженных сил Украины (6 декабря).

"Сегодня мы точно понимаем, что настоящим, первым, действенным, надежным гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины", - добавил он.

Будапештский меморандум

Будапештский меморандум является международным соглашением, которое подписали Украина, Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания и Российская Федерация (РФ) 5 декабря 1994 года. В соответствии с соглашением Киев отказался от ядерного оружия в обмен на якобы гарантии территориальной целостности, суверенитета и безопасности нашей страны.

Как отметили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, Киев отвергает любые альтернативы вступления в НАТО после Будапештского меморандума, который стал для страны горьким опытом.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, меморандум был одной из самых "замечательных историй лжи" в истории, поскольку все стороны, которые подписывали его - понимали, что соглашение не будет работать.

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