Зеленський здатний "зшити" Україну, - політолог

Експерт прогнозує зростання рейтингу Зеленського в найближчі тижні

Владимир Зеленский, который на данный момент является лидером президентских рейтингов, может стать тем, кто объединит страну. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев, комментируя результаты последнего социологического исследования от Киевского международного института социологии, сообщает РБК-Украина.

"Если обратим внимание на региональный разрез поддержки Зеленского и его политическую программу, то он может стать кандидатом, который "сшивает" страну, а не разъединяет. Фактически, сейчас Зеленский объединяет тех, кто хочет перемен во внутренней политике. Недовольство действующей властью является наиболее мощным драйвером роста рейтинга Зеленского. Он стал олицетворением запроса на новые лица в политике, на смену ее формата", – считает Золотарев.

Эксперт прогнозирует, что рейтинг Зеленского продолжит расти в ближайшие недели.

"Он подхватил волну, и в ближайшие недели есть мощный потенциал для роста. Если два месяца назад мы видели, что Зеленский был замкнут на молодежи 18-35 лет – городской, неполитизированной, с высшим образованием, то сейчас достаточно ощутимо его электоральное взросление. Ему нужно работать со всеми возрастными группами – найти для них месседжи и подходы", – подчеркнул политолог.

По его словам, оппоненты попытаются противодействовать лидеру нынешних президентских опросов, но такая тактика не будет эффективной. Главная же задача команды Зеленского – мотивировать своих сторонников среди молодежи пойти на выборы и проголосовать.

Напомним, по данным опроса от Киевского международного института социологии, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 27% тех, кто определился с выбором и пойдет на участки. Среди этой категории избирателей на Донбассе и Западе Зеленского поддерживают более 22% респондентов, в Центре – каждый четвёртый, а на Юге и Востоке – более трети.