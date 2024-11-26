Парламентская ассамблея НАТО призвала ускорить членство Украины в Альянсе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст резолюции.

"Ассамблея призывает правительства и парламенты государств-членов Альянса активизировать политические и практические усилия, направленные на то, чтобы помочь Украине получить приглашение и стать как можно быстрее 33-м членом НАТО", - отмечается в документе.

Авторы резолюции отмечают важность усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. В частности, речь идет о своевременной доставке боеприпасов и современных систем вооружения.

Кроме того, члены Ассамблеи призвали к усилению санкций против России и ее союзников.

"Призываем усилить санкционный режим против РФ и КНДР с целью повышения цены за их сотрудничество в агрессии против Украины, а также предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для защиты и сдерживания дальнейшей агрессии", - говорится в резолюции.

Отдельно отмечается необходимость использования политического и экономического давления для "сдерживания Китая от поддержки российских военных усилий".