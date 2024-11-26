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Парламентская ассамблея НАТО призвала ускорить членство Украины в Альянсе

Вторник 26 ноября 2024 10:46
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Парламентская ассамблея НАТО призвала ускорить членство Украины в Альянсе Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во время пленарной сессии Парламентской ассамблеи НАТО принята резолюция, призывающая страны-члены Альянса способствовать скорейшему приобретению Украиной полноправного членства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст резолюции.

"Ассамблея призывает правительства и парламенты государств-членов Альянса активизировать политические и практические усилия, направленные на то, чтобы помочь Украине получить приглашение и стать как можно быстрее 33-м членом НАТО", - отмечается в документе.

Авторы резолюции отмечают важность усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. В частности, речь идет о своевременной доставке боеприпасов и современных систем вооружения.

Кроме того, члены Ассамблеи призвали к усилению санкций против России и ее союзников.

"Призываем усилить санкционный режим против РФ и КНДР с целью повышения цены за их сотрудничество в агрессии против Украины, а также предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для защиты и сдерживания дальнейшей агрессии", - говорится в резолюции.

Отдельно отмечается необходимость использования политического и экономического давления для "сдерживания Китая от поддержки российских военных усилий".

Вступление Украины в НАТО

Украина сделала важный шаг в НАТО, подав заявку на ускоренное вступление осенью 2022 года.

Киев настаивает на принятии четкого графика вступления, однако конкретных решений до сих пор нет. В Альянсе отмечают, что "двери в НАТО" остаются открытыми, но членство невозможно до завершения войны.

Президент Владимир Зеленский называет приглашение в НАТО ключевым для победы Украины и стремится получить его к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, опасаясь перемен в политике США.

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