Зеленский о сотрудничестве с США: нам не нужны только договоренности о деньгах

Зеленский прокомментировал тот факт, что новое соглашение с США о редкоземах не включает в себя гарантии безопасности для Украины.

По словам главы государства, если Украина не подпишет такое соглашение с США, то "ничего не сработает". Поэтому он согласился "на определенные базовые вещи", поскольку США - стратегический партнер.

"Но я хочу просто понять, что будет с нами, с нашими семьями завтра. И понять где вы (США - ред.). Поэтому нам не нужны только договоренности о деньгах. Потому что мы сейчас стараемся выжить. Вот почему мой первый вопрос состоит в том, прекратит ли Америка военную помощь или нет?" - добавил президент.

Он обратил внимание, что речь о заморозке войны и о завершении войны "завтра" не идет. Причина этому в том, что Россией правит Владимир Путин.