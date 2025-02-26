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Зеленский о соглашении по "редкоземам": речь не идет о долге, это было бы несправедливо

Среда 26 февраля 2025 15:23
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Зеленский о соглашении по "редкоземам": речь не идет о долге, это было бы несправедливо Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конечный вариант соглашения чиновники оценивают положительно. Он отметил, что лично видел документ и планирует с ним поработать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента во время брифинга.

По его словам, главные вопросы, которые он поднимал, в тексте соглашения отражены должным образом.

"Главное для меня было, что мы не являемся должниками, в соглашении нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам", - подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что вопрос о фонде решен в рамках рамочного соглашения. Он подчеркнул, что это партнерский проект, в котором учтены интересы Украины.

"Фонд этот украино-американский, а не только американский", - отметил он, добавив, что Украина благодарна США и готова к сотрудничеству.

Соглашение согласовано

Недавно власти США предложили Украине подписать соглашение, которое предусматривает передачу части украинских редкоземельных металлов в пользу США.

Тогда в Вашингтоне предлагали Киеву создать фонд на 500 млрд долларов, куда бы направили доходы от продажи редкоземельных ресурсов. Однако Зеленский отметил, что объем поддержки составил 100 млрд долларов и она не может считаться долгом.

Вчера издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам. В тексте отмечалось, что Украина готова подписать соглашение, которое предусматривает совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.

А сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина и США фактически отработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным ископаемым. На сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

Почему США так заинтересованы получить доступ к украинскому сырью и что Украина могла бы получить от американских компаний взамен - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Редкоземельные металлы в Украине
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