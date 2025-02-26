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Зеленский о сотрудничестве с США: нам не нужны только договоренности о деньгах

Киев, Среда 26 февраля 2025 16:44
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Зеленский о сотрудничестве с США: нам не нужны только договоренности о деньгах Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на сотрудничество с США не только в экономической сфере. Сейчас украинцы пытаются выжить.

Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил во время брифинга.

Зеленский прокомментировал тот факт, что новое соглашение с США о редкоземах не включает в себя гарантии безопасности для Украины.

По словам главы государства, если Украина не подпишет такое соглашение с США, то "ничего не сработает". Поэтому он согласился "на определенные базовые вещи", поскольку США - стратегический партнер.

"Но я хочу просто понять, что будет с нами, с нашими семьями завтра. И понять где вы (США - ред.). Поэтому нам не нужны только договоренности о деньгах. Потому что мы сейчас стараемся выжить. Вот почему мой первый вопрос состоит в том, прекратит ли Америка военную помощь или нет?" - добавил президент.

Он обратил внимание, что речь о заморозке войны и о завершении войны "завтра" не идет. Причина этому в том, что Россией правит Владимир Путин.

Сделка о редкоземах

Напомним, вчера, 25 февраля, западные СМИ написали, что Украина и США согласовали соглашение о редкоземельных металлах.

Пока неизвестно, когда именно две страны подпишут документ. По неподтвержденным данным, это может произойти в эту пятницу в Вашингтоне.

Согласно документу, планируется создать инвестиционный фонд, куда Украина будет вносить половину прибыли с продажи минеральных ресурсов. Экономические и управленческие права в фонде будут иметь США.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что такое соглашение не предусматривает никаких "долгов" для Украины.

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