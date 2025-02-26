Зеленський про співпрацю з США: нам не потрібні тільки домовленості про гроші

Президент України Володимир Зеленський розраховує на співпрацю зі США не тільки в економічній сфері. Зараз українці намагаються вижити.

Як передає РБК-Україна , про це глава української держави заявив під час брифінгу.

Зеленський прокоментував той факт, що нова угода зі США про рідкоземи не містить гарантій безпеки для України.

За словами глави держави, якщо Україна не підпише таку угоду зі США, то "нічого не спрацює". Тому він погодився "на певні базові речі", оскільки США - стратегічний партнер.

"Але я хочу просто зрозуміти, що буде з нами, з нашими сім'ями завтра. І зрозуміти де ви (США - ред.). Тому нам не потрібні тільки домовленості про гроші. Тому що ми зараз намагаємося вижити. Ось чому моє перше запитання полягає в тому, припинить Америка військову допомогу чи ні?" - додав президент.

Він звернув увагу, що мова про замороження війни і про завершення війни "завтра" не йде. Причина цього в тому, що Росією править Володимир Путін.