Зеленський скликає на завтра засідання РНБО
Президент України Володимир Зеленський скликає на завтра засідання Ради національної безпеки і оборони. Засідання заплановане на 16:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook РНБО.
"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 в Києві засідання РНБО України (Офіс президента України)", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що всі члени РНБО України проінформовані про дату, час і місце проведення засідання.
Відзначимо, Данілов говорив, що на засіданні 15 жовтня планують розглянути проблеми контрабанди і використання надр України.
Нагадаємо, раніше Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти ряду російських компаній, до списку також потрапили юридичні особи, зареєстровані в Криму.