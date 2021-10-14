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Зеленський скликає на завтра засідання РНБО

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 13:41
Зеленський скликає на завтра засідання РНБО Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський скликає на завтра засідання Ради національної безпеки і оборони. Засідання заплановане на 16:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 в Києві засідання РНБО України (Офіс президента України)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що всі члени РНБО України проінформовані про дату, час і місце проведення засідання.

Відзначимо, Данілов говорив, що на засіданні 15 жовтня планують розглянути проблеми контрабанди і використання надр України.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти ряду російських компаній, до списку також потрапили юридичні особи, зареєстровані в Криму.

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Володимир Зеленський РНБО
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