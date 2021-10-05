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Данілов анонсував засідання РНБО: коли та що планують розглянути

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 13:11
Данілов анонсував засідання РНБО: коли та що планують розглянути Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) проведе засідання 8 або 15 жовтня. Остаточна дата залежить від рішення президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час брифінгу.

"Найближче засідання Ради національної безпеки і оборони має відбутися або в цю п'ятницю (8 жовтня - ред.), або в наступну п'ятницю (15 жовтня - ред). Це залежить це того, яке рішення прийме президент нашої країни", - зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, на засіданні планують розглянути проблеми контрабанди та використання надр країни.

"Кожен відповідальний державний орган повинен буде відзвітувати по кожній особі, на яке було накладено санкції за контрабанду. Друга ситуація буде пов'язана з надрами. Ми вже майже закінчили ситуацію, пов'язану з публічним (освітленням - ред.) з усіма надрами. Вона буде у відкритому доступі, і ви все це побачите після засідання РНБО", - розповів Данілов.

Він також підкреслив, що під час засідання будуть розглядати ті ліцензії, які сьогодні у багатьох компаній числяться на офшорних фірмах та додав, що в найближчі дні РНБО прийме рішення "щодо ситуації по злодіям в законі".

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РНБО Олексій Данілов
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