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Зеленський скликає РНБО на завтра: стали відомі теми

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Завтра пройде засідання Ради національної безпеки і оборони. Стало відомо, що на порядку денному.

Про це повідомили джерела РБК-Україна.

За словами інформованого джерела РБК-Україна, на засіданні РНБО 30 грудня розглянуть:

  • питання безпеки,
  • ситуацію в енергетиці
  • епідеміологічну ситуацію в країні.

Інший співрозмовник видання повідомив, що засідання заплановане на 15:00.

При цьому жодне з опитаних джерел, причетних до підготовки засідання, не змогло повідомити, чи буде РНБО вводити нові санкції.

Нагадаємо, раніше засідання РНБО перенесли на 30 грудня. Причина - президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань.

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Володимир ЗеленськийРНБО